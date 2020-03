Yeni Trend: Game of Thrones Browser Oyunu

ilandır

Eğer öyleyse, resmi olarak lisanslı ve ücretsiz Game of Thrones browser oyunu ile çok daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Gerçek zamanlı stratejik Game of Thrones oyunu tüm dünyada beğeni gördü dense yanlış olmaz. Bu oyun sayesinde oyuncular Yedi Krallık bölgesinde bulunuyor ve Demir Taht savaşına ortak oluyorlar. Sizi içine çeken bu hikayenin bir parçası olabilirsiniz. Hatta yaptıklarınızla hikayeyi değiştirmeniz de mümkün.

Oyun ayrıca serinin ikonik karakterlerini de içeriyor. Bu da, en sevdiğiniz karakteri canlandırabileceğiniz anlamına geliyor. Onun gibi düşünüp hamlelerinizi bu şekilde planlamanıza imkân veriyor. Bu oyunda oyuncular Game of Thrones oynarken kendi stratejilerini bizzat kendileri belirliyorlar. Aslında bir nevi finali beğenmeyenler veya şu şekilde olabilirdi diyenler, finali değiştirme veya şekillendirme fırsatı da bulabiliyorlar. Ayrıca farklı iklim ve hava koşulları da oyunun gerçekçiliğini artırırken oyuncuların kendilerini oyunun içinde bulmalarını sağlıyor.

Game of Thrones browser oyunu her yaştan insanın sevdiği Game of Thrones serisinin online oyunudur. Oyunda kendi krallığınızı yaratıyor ve rakip krallıklar ile bir savaşa giriyorsunuz. Krallığın savunma ve saldırı mekanizmalarını geliştiriyorsunuz. Gelişmeler sonucunda diğer oyunculara en iyi krallık olarak hükmetmeye çalışıyorsunuz. Ordunuzu komuta edebiliyor, Lordları dahil edebiliyorsunuz. Ayrıca halkınızın ve ordunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için yakın köy ve şehirlere baskınlar düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen baskınlarla ganimet elde edebilirsiniz ve böylece ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Bu baskınlarda kullanabileceğiniz enerji ise sınırlı. En iyi stratejiyi belirleyerek enerjinizi doğru miktarda kullanmanız sizi gerçek bir lider yapacak. Savaş esnasında, ordunun gücünün yanı sıra, nasıl bir strateji izleyeceğiniz de oldukça önemli. Kazanmanızın imkânsız gibi gözüktüğü savaşlardan stratejik zekânızı kullanarak üstün bir şekilde ayrılmanız mümkün.

Game of Thrones oyunu çok oyunculu bir oyundur. Bu da birçok potansiyel düşmanınızın olacağı anlamına gelmekte. Siz de yalnız kalmak istemeyeceksinizdir. Savaşlarda müttefiklerinizi doğru seçmek her zaman önemlidir. Sizin için en iyi müttefikler arkadaşlarınız olacaktır. Arkadaşlarınızı davet ederek bir ordu dahi kurabileceğiniz bu oyunda, yeni kaleler fethederek alanınızı genişletebilir ve Demir Taht için öne çıkabilirsiniz. Güçlü olan başka oyuncularla ittifak kurmanız da mümkün. Başlangıçta kazanmanızı kolaylaştıracak ve gelişiminizi çok daha hızlı hale getirecektir. Bir ittifakın parçası olmanın ek bir avantajı, premium avantajlar elde etmektir - bir oyuncu premium paket satın aldığında, herkes ödül alacaktır. En karlı ittifaklar, dış iletişim kanallarında koordine edilen veya kompozisyonlarında zengin oyunculara sahip olan ittifaklardır. Müttefikler sadece kaleyi savunmakla kalmıyor, aynı zamanda binaların inşasını hızlandırmada da yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde, tüm oyun daha kolay, stratejiler daha etkili, daha hızlı ve daha keyifli!

Oyunun içerisindeki adımları inceleyerek oyunu nasıl kontrol edeceğinizi düşünmek zorunda kalmadan kolayca öğrenebilirsiniz. Bu da stratejinizi sorunsuz bir şekilde oyuna adapte etme fırsatı sunar. Bu yüzden öğretici adımları atlamamanız önerilir. Bunun yanında Game of Thrones Browser oyunu düzenli oynanmalıdır. Bu, hedeflerinize ulaşmak için önemli bir adım olmakla beraber günlük etkinlik ödülleri kazanabilme şansını doğurur. Bunu yapmaya değer çünkü savaştan sonra duvarlarınızın onarımı gibi süre alan pek çok aktivite hızlandırılır ve köy zenginleştirilir.

Saldırıya uğradığınızda ek kaynaklar ve tecrübe için karşı atak yapabilirsiniz. Bölgenizdeki soygun riskini en aza indirmek için, hem orduyu hem de Lordu korumalısınız.. Depo tarafından korunan kaynaklar istila durumunda yağmalanamaz. Bu yüzden depo gelişimine dikkat etmekte de yarar vardır.Kendinizi kayba karşı korumak için ittifakınızı kurun ve güçlü müttefikler edinin. Her zaman ordunun gelişimine dikkat edin. Büyük ve iyi eğitimli bir ordu savunma ve güvenliğin temelidir.

Her hareketi düşünün! Game of Thrones oyna mak güçlü bir strateji gerektirir, bu yüzden bu unsuru kaçıramazsınız. Kötü düşünülmüş hareketler çok pahalıya mal olabilir. Savaşların tamamen atlanamayacağı ve oyunun tamamen barış içinde olamayacağı açıktır. Ancak herhangi bir saldırı dikkatle düşünülmelidir. Düşman intikam isteyebilir. Deponun düzgün bir şekilde geliştirilmemesi ve ordunun yeterince gelişmiş olmaması durumunda, yenilgi kaçınılmaz olacaktır.

Game of Thrones oyunu nun her alanında etkin olmaya çalışın. Gelişiminizi dengeli olacak şekilde planlayın. Ordu, kaynaklar, binalar, ittifaklar, tecrübe gibi birbirinden ayrılan ancak aslında bir noktada bağlantılı olan alanların hiçbirini göz ardı etmeyin. Gruplardan birini bile daha sonra gelişmek üzere bırakmayın, çünkü bir noktada gerekli materyallerden yoksun kalabilirsiniz veya istila sırasında ordunuz daha büyük ve daha iyi eğitilmiş bir güce karşı duramayabilir.

Detaylı Bilgi İçin; https://tr.101xp.com/