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Yeni Tugay Komutanı Kalkan göreve başladı

Göreve Başlayan 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, ilk ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi.

24.09.2019 11:54Yeni Tugay Komutanı Kalkan göreve başladı
Göreve Başlayan 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanı Sebahattin Kalkan, ilk ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi.

Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere'nin Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmasının ardından, 1. Komando Er Eğitim Tugay Komutanlığına Şırnak'tan atanan Piyade Albay Sebahattin Kalkan görevine başladı. Kalkan ilk ziyaretini Vali Ahmet Deniz'e gerçekleştirdi. Vali Ahmet Deniz, Piyade Albay Sebahattin Kalkan'a yeni görevinde başarılar diledi. - MANİSA

Komando, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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