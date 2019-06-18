18.06.2019 12:17
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Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi

Yeni Türkü sosyal sorumluluk projesine destek için sahnedeydi

– YENİ Türkü grubu, özel gereksinimli bireylerden oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Ritmo'rkestra yararına Kuzey Kıbrıs'ta konser verdi.

– YENİ Türkü grubu, özel gereksinimli bireylerden oluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Ritmo'rkestra yararına Kuzey Kıbrıs'ta konser verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) organizasyonu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell'in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritmo'rkestra yararına etkinlik düzenlendi. Yeni Türkü'nün konser verdiği akşama yoğun ilgi oldu. Müzikseverler hem Yeni Türkü'nün şarkılarına eşlik etti hem de sosyal sorumluluk projesine destek verdi.

Konserden önce müşterilerine kampanya düzenleyen KKTCELL, Yeni Türkü'yü dinleme ve tanışma fırsatı sundu. Kampanyayı kazanan 3 şanslı kişi grubun solisti Derya Köroğlu ile tanışıp fotoğraf çektirme fırsatı elde etti.


- Lefkoşa
Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yeni Türkü, Kültür Sanat

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