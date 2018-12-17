Yeni Ufuklardan Yeni Umutlara Yol Alacağız

Toplantıda Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe Temsilcileri, İlçe Yönetimleri ve Kadınlar Komisyonu Üyeleri hazır bulundular.

İl divan toplantısında konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, " Katılımcı, çoğulcu, şeffaf bir demokrasi şöleni havasında bir seçim süreci yaşadık. Türkiye'nin ilim, irfan, eğitim, değer, medeniyet davasında zulme ve haksızlığa karşı verdiğimiz mücadelede düşünceleriyle, heyecanlarıyla, eylemleriyle katkı veren, katılan tüm dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Artık rekabet dönemi bitmiş, 4 yıllık refakat dönemi başlamıştır. Kaldığımız yerden hak, emek ve özgürlük mücadelemize ilk günkü heyecan ve azimle devam edeceğiz. "dedi.

Kazanımlarımızı çoğaltarak büyüyeceğiz

İdealleri olan, medeniyet değerleri doğrultusunda çalışan, gücünü ve birikimini teşkilatlarından alan, sorun çözen, kazanım elde eden, mazlumun ve mağdurun sesi olan bir teşkilat olarak, 'önce insan' anlayışıyla sendikacılık yaptıklarını dile getiren Öner, "Kuruluş felsefemizden, vizyon ve misyonumuzdan sapmadan 26 yıldır hak, emek ve özgürlükler için alın ve akıl teri döküyoruz. Onlarca sorun çözdük, çözüme ışık tutan önerilerimizle eğitim çalışanlarının takdirini kazandık. Çok sayıda kazanıma imza attık. Bizi Manisa'nın yetkili sendikası yapan, yeni ufuklardan yeni umutlara yol almamızı sağlayan, kritik dönemlerde sorumluluk almamız, nitelikli çalışmalar yapmamız, eğitim çalışanlarının dertlerini dert edinmemiz, sorunlarının çözümü için emek harcamamız, vesayetin sona ermesi için elimizi taşın altına koymamız, milletin, millî iradenin yanında yer almamız, yetimlerin yüzünün gülmesi için projeler geliştirip uygulamamız, mazlum ve mağdurlara kol kanat germemiz, haksızlıklar karşısında sessiz kalmamamızdır. "şeklinde konuştu.

Kargaşa çıkarma heveslisi mihraklara fırsat vermeyeceğiz

Toplumun büyük çoğunluğunun beklentileri doğrultusunda son yıllarda hukuk devleti olmanın ve demokratikleşmenin bir gereği olarak hayata geçirilen toplumsal kazanımları önemsediklerini dile getiren Öner, " Bu kazanımların yargı darbeleri, keyfî tasarruflar ve oldubittilerle yok edilmeye çalışılmasının önünde kararlılıkla durup; güçlü sivil toplum için gerekli siyasi iradeyi ortaya koyarak, öğrenci andı ve anma törenleri gibi ülkenin yakın tarihinde fay hattı hâline getirilen içerik ve ritüeller üzerinden gerginlik üreterek toplumsal kargaşa çıkarma heveslisi mihraklara fırsat vermeyeceğiz. "dedi.

Hedefimiz 9 Bin Üye

2019 için Manisa'da 9 Bin üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Öner, "Eğitim-Bir-Sen, kurulduğu günden bugüne kadar, sendikacılığa yeni bir soluk kazandırmanın gayesi ve gayreti içerinde olmuştur. Bu ülkede insana özel ne varsa hepsinin içerisinde Eğitim-Bir-Sen'in emeği, adanmışlık örneği, bir gayreti var. Bu gayretle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mayıs 2018'de Türkiye genelinde 426.647, İlimizde 7216 üye sayısına ulaştık. Bu başarıda emeği geçen siz değerli teşkilat üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.2019 için ilimizde hedefimiz 9 Bin üye sayısına ulaşmak. Bu noktada yeni ufuklara yolculuğumuzu da, ufuklara yeni yolcu çağrımızı da sürdüreceğiz. Bunun için üyelik çalışmalarına hız vermeliyiz. "şeklinde konuştu.

Amacımız nitelikli ve bilinçli sendikacılık

Manisa'da daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, sendikal bilincin artması için çalışmalarının, eğitim programlarının devam edeceğini kaydeden Öner, "Sendika olarak, işyeri temsilciliği, delege, ilçe temsilciliği ve şube seçimleriyle bir kez daha yenilendik. Aramızda güven tazeleyen, ilk defa emaneti devralan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Heyecanımızı tazeledik, birlik ve beraberliğimizi perçinledik. İçimize, işimize ve dışımıza yolculuğumuzu tüm hızıyla sürdürecek; hak, emek ve özgürlük mücadelemizi, hep birlikte yeni ufuklara taşıyacağız. Bu amaçla bugün sekretarya çalışmalarımızı yaparak, yeni dönemde güçlü sendikacılık geleneğimizi devam ettireceğiz. " dedi.

Kaynak: Bültenler