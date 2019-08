Yeni üniversiteli öğrenciler için apart stantları kuruldu

Üniversitelere giriş için yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir 'i kazanan öğrenciler için apart stantları kuruldu.Kayıt işlemleri için Eskişehir'e gelen öğrenciler ve ailelerini yurt ve apart yetkilileri karşılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim binası ve Yunus Emre Kampüsü girişinde açtıkları stantlarla yurtlarını ve apartlarını tanıtan görevliler, yeni öğrenciler için adeta yarışıyor. Öğrenciler, ortalama fiyatları 600 ile 800 lira arasında olan 1+1 evler ve 800 lira ile bin 200 lira arasında olan 2+1 evlerden beğendiklerini seçim sözleşme imzalıyorlar.Altı yıldır bir özel apart firması işleten Furkan Balıkçı, kurdukları stantlara ilginin beklenenin altında olduğunu belirterek, "Kayıt dönemi başladığından beri stantlarda pek verim alamıyoruz, ama az da olsa satış yapıyoruz. Satışlarımızın oranı, stantlardan yüzde 20, duyarak ve internet üzerinden gelenlerden yüzde 30 ve geri kalanı da apartlarımızda kalmaya devam etmek isteyip sözleşme yenileyen öğrencilerimizden oluşuyor. Stantlar pazartesi günü kuruldu, cuma gününe kadar 5 gün buradayız" diye konuştu.Balıkçı, belediye zabıtasına stant kurma ve broşür dağıtım ücretlerini ödediklerini, bu ücretin arttığını da sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR