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Yeni üretilecek araçların güvenlik sistemlerine düzenleme

Motorlu araçlarda can ve mal güvenliğinin güncel teknolojiyle uyumlu olarak korunmasını sağlamak amacıyla yeni üretilecek araçların aktif ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

27.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:50 Yeni üretilecek araçların güvenlik sistemlerine düzenleme
Motorlu araçlarda can ve mal güvenliğinin güncel teknolojiyle uyumlu olarak korunmasını sağlamak amacıyla yeni üretilecek araçların aktif ve pasif güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, otomotiv sanayisinin uluslararası entegrasyonunu sağlayacak yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan değişikliklerle vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması, kullanılacak araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması hedefleniyor.
Buna göre, yeni üretilecek otobüslerde yangınların çıkış anında önlenerek can ve mal güvenliğinin azami ölçüde sağlanmasına yönelik algılama ve alarm sistemlerine ek olarak otomatik yangın söndürme sistemleri de zorunlu hale getirildi.
İlgili yönetmelikler, 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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