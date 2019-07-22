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Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.

22.07.2019 10:58 Yeni ürün yaş fındık tezgaha indi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki semt pazarında kilosu 10 TL'den satışa sunulan dış kabuğundan ayrılmamış yeni ürün fındık adeta kapışılıyor.

Fındık satıcısı Ali Baş, Sakarya'dan getirdiği yeni ürün yaş fındığın kilosunu geçen yılki fiyat olan 10 TL' den satışa sunduklarını söyledi.

Ucuz olması nedeniyle yaş fındığın kısa sürede tükendiğini belirten Baş," Kabuklu yer fıstığı bile 25 TL'ye çıkarken, yeni ürün kabuklu fındığı 10 TL, gibi makul bir fiyattan satmamız halkın tercih sebebi oluyor" dedi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Hisarcık, Kütahya, Ekonomi

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