Yeni uygulamayla borçlar yeniden yapılandırılabilecek

Çin ve Amerika arasındaki ticari gerginliğin yanı sıra dünya genelindeki ekonomik daralma ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla şirketler zor bir yılı geride bıraktı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yürürlüğe alınan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasıyla, şirketler konkordato ilan etmeden kredi borçlarını yeniden yapılandırabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yürürlüğe alınan Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasıyla birlikte şirketler konkordato ilan etmeden borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Banka ve finansal kuruluşlara 25 milyon TL ve üzerinde borcu olan büyük ölçekli şirketler bu uygulamadan direkt yararlanabilecek. 25 milyon TL altında kredi borcu bulunan şirketler ise gerekli onayların ardından ancak uygulamaya dahil edilecek. Haklarında kesin iflas kararı bulunan şirketler ise Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasından faydalanamayacak. Uygulamayla birlikte borçlar iflasa karşı güvence altına alınırken, alacaklıların finansal olarak etkilenerek domino etkisi önlenecek.

25 milyon TL altındaki borçların yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 ay olabilecek. Azami 12 aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecek. Ödeme sıklıkları ise sektörlere göre değişiklik gösterecek.

"Yeniden yapılandırma üretim, yatırım ve istihdamı doğrudan etkileyecek"

Yeni uygulamanın borçlu şirketlerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri, üretim, yatırım ve istihdam faaliyetlerini sürdürmelerini sağlayacağını belirten Universal Partners İcra Kurulu Üyesi Mustafa Köksoya, "Finansal Yeniden Yapılandırma şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için hayati bir önem taşıyor. Bu uygulama borçlu şirketlerin yanı sıra tahsilat yapan şirketler için de varlıklarını devam ettirebilmeleri için fayda sağlayacak. Böylece ekonomik büyümeye destek sağlanacak ve ciddi kayıpların önüne geçilebilecek" dedi.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesiyle yürürlüğe giren FYY uygulamasıyla birlikte bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerine kredi borcu olan şirketlerin anlaşma ve sözleşmeler kapsamında alınacak tedbirlerle ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sağlanacak.

"KONKORDATONUN OLUMSUZ ALGISI ORTADAN KALKACAK"

Kuruluş aşamasından itibaren şirketlerin mali süreçlerini sıkı bir denetim altında tutması gerektiğini belirten Mustafa Köksoya, "Şirketlerin varlığını devam ettirebilmesi için gelir gider dengesinin doğru bir şekilde kurgulandığı, ödeme ve alacakların etkili yönetildiği bir sistemi olmalı. Mali yapısı bozulan şirketler ise süreci son derece iyi yönetmeli. Hali hazırda konkordato ilan ederek mali disiplini sağlamaya çalışan şirketlere karşı kamuoyunda olumsuz bir algı oluşuyordu. Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasıyla birlikte hem bu algı ortadan kaldırılmış hem de mali disiplin sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA