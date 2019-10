Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki konaklama vergisini belirleme usulünde değişikliğe gidildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden teklifin kabul edilen maddelere göre, kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisinin oranı binde birden, binde ikiye çıkarılıyor. Cumhurbaşkanı, kambiyo muamelelerinde on katına, vergiye tabi diğer muamelelerde ise kanuni seviyesine kadar artırmaya yetkili olacak.

Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir vergi getiriliyor.

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabi olacak.

Geceleme hizmetinin sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle konaklama vergisini belirleme usulünde değişikliğe gidildi.

Teklifin ilk halinde 2020 yılı için yüzde bir, sonrası için yüzde iki olarak olarak öngörülen konaklama vergisi, verilen önergenin kabul edilmesiyle maktu hale getirildi.

Buna göre konaklama vergisi, konaklama tesisinin türü esas alınarak tesisin türüne göre ve kişi başı gecelik olarak hesaplanacak.

Yapılan değişiklikle, kişi başına gecelik konaklama vergisi beş yıldızlı otel ve tatil köyleri için 18 TL; dört yıldızlı otel ve tatil köyleri için 12 TL; üç yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 TL; iki ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart otel ve kampingler için 6 TL; butik oteller ve özel konaklama tesisleri için 18 TL olacak.

12 yaşından küçük çocuklara verilen geceleme hizmetleri bu vergiden istisna olacak.

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen geceleme hizmetleri ile karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen geceleme hizmetleri vergiden müstesna tutulacak.

Kaynak: AA