Federasyonun üzerinde çalıştığı yabancı sisteminin detayları ortaya çıkıyor. Kulislerde ağırlık kazanan formül ise 6+2+2...

3 yıldır uygulamada olan yabancı kuralı 28 kişilik kadroda 14 yabancı oyuncunun yer almasına imkân tanıyordu. Bu yabancılardan 12'si doğrudan maç kadrosunda yer alabilirken, 2'si tribünün yolunu tutuyordu. Yeni sistemde bu yapı değişiyor.

EN AZ 4 OYUNCU GÖNDERİLECEK

Federasyonun üzerinde çalıştığı yeni yabancı planlaması, toplamda 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapılabilmesine izin veriyor. Bunların tamamı kadroda yer alamayacak. İlk 11'de 6 yabancı oyuncuya izin verilirken, kulübede de 2 oyuncu yer alabilecek. Diğer iki oyuncu ise tribüne çıkmak zorunda kalacak. Bu durumda kulüplerin en az 4 yabancıyla yollarını ayırması gerekiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER ÖNEMLİ

Henüz kesinlik kazanmasada kulislerde ağırlık kazanan 6+2+2 formülü sonrası sözleşmesi sona eren yabancıların önemi daha da arttı. Kulüplerin tazminat ödemeden yabancı sayısını azaltması, ancak sözleşmesi biten oyuncularla mümkün… TFF'nin bu konuyu da araştırdığı, kuralın bu sezon doğrudan devreye sokulup sokulmayacağını belirlemek amacıyla sözleşmesi biten oyuncuları incelediği ifade ediliyor. 31 Mayıs itibariyle 90 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bu nedenle federasyon bu kararını yeni sezonda devreye sokabilir.

ALİ KOÇ BELİRTMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şubat ayı başında Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söylemişti: "Yabancı kotasına getirilmesi beklenen sınırlamaları göz önünde bulundurarak bu dönemde Türk oyunculara ağırlık verdik. F.Bahçe için gerekirse elimizi kayanın altına koymaktan bile çekinmeyiz." (Sabah)