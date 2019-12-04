Haberler » Teknoloji » Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilir - Haberler
BBC

Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilir

Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu.

04.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:10Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadele kullanılabilir

Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu.

Gerçek nöronlar gibi davranan küçük "beyin çipleri" gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Bath Üniversitesi'nde bir ekibin geliştirdiği çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor.

Beyinden bedenin geri kalanına elektrik sinyalleri ileten hücreler olan nöronları taklit eden bilim insanları, bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebileceğini belirtiyor.

Bath Üniversitesi Fizik Profesörü Alain Nogaret, "Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi ama kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık" diyor ve ekliyor:

"Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor."

Sinir sisteminin elektrik sinyallerine tepki verebilecek nöronlar geliştirmek uzun zamandır tıbbın hedefleri arasındaydı.

Bunun zorlukları arasında devreleri tasarlamak ve bu devrelerin gerçek nöronlar gibi tepki vermesini sağlayacak parametreleri tespit etmek vardı.

Prof. Nogaret "Bu parametreleri bulduk ve geliştirdiğimiz devrelere aktardık" diyor.

Buluşlarını Nature Communications dergisinde yayınlayan araştırmacılar beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardı.

Bu da beyne yerleştirilecek çiplerle kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı gibi sorunların giderilmesine kapı aralıyor.

Araştırmada yer alan profesörlerden Julian Paton ise "Solunum sistemini kontrol eden nöronları taklit edebilecek minyatür çiplerin geliştirilmesi ve insan beynine yerleştirilmesi biyoelektronik için son derece heyecan verici" diyor.


Teknoloji
BBC


Teknoloji

Son Dakika Haberleri

09:41 Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten, 'Her gün ölüyoruz, bağışçı olun' çağrısı - Haberler
09:35 Anne Karnındaki bebeğin yaşamını tehdit eden 12 önemli hastalık - Haberler
09:32 AK Parti heyetinden engellilere ziyaret - Haberler
09:29 Aydın MHP; "Güçlü Türk kadını, güçlü Türkiye" - Haberler
09:27 Japon müşteri şikayetin dozunu kaçırdı - Haberler
08:15 Erdoğan'ın veto edip Meclis'te gönderdiği "filtre" yasası yoğun tartışmalara neden oldu - Haberler
07:50 Ceren Özdemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren detayı rektör açıkladı: Bıçak, çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş - Haberler
02:08 Öğretmenin aracıyla çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler
22:53 Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti - Haberler
22:28 Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan - Haberler
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
08:38 Terör örgütü DEAŞ'a bir darbe daha: Bağdadi'nin yardımcısı Kerkük'te yakalandı
21:53 Kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı! Cinayeti işleyen eşi değilmiş
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
13:41 Bebek arabasının üzerine çıkan kedi, 9 aylık bebeği boğarak öldürdü
4.12.2019 09:49:01