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Yeni yapılan kanal hizmete girmeden çöktü

Manyas Barajı sulama projesi kapsamında yapılan sulama kanallarının beton panelleri kırılınca kanallar hizmete girmedi.

23.07.2019 17:18 Yeni yapılan kanal hizmete girmeden çöktü
Manyas Barajı sulama projesi kapsamında yapılan sulama kanallarının beton panelleri kırılınca kanallar hizmete girmedi.

Manyas barajı sol sahil sulama projesinde Susurluk ilçesinin kırsal Muradiye ve Ilıcaboğazı Mahallelerini de kapsayan 2.kısım kanal inşaatında yapılan beton kanallarda toprak kayması nedeni ile Beybayırı mevkiinde çökme olunca kanallara su akışı verilemedi. Çamlı mahallesi Muhtarı Doğan Akay " Mahallemiz geçen yıl da bu yıl da tarımsal sulama ihtiyacını sulama yapılacak olan arazilerimize yaklaşık bir km.uzaklıkta ki Mürvetler çayından çift su motoru kullanarak temin ediyor, hal böyle olunca maliyetler de çok yükseliyor.Biz bir an önce bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Madem toprak kayması var, o zaman kapalı boru sistemi devam edilsin, yeter ki mağduriyetimiz giderilsin" dedi. Mahalle halkından Riza Öztürk ise zarar gören yerin yaklaşık 250-300 metre uzunluğunda olduğunu ancak iki yıldır büyük zahmetlerle Mürvetler Deresinden tarımsal sulama yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. - BALIKESİR

Muradiye, Susurluk, Manyas, Güncel

Kaynak: İHA

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