Yeni Yapılan Nikah Salonu Kıyılacak İlk Nikahla Hizmete Açılacak

Kaynak: İHA

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Merveşehir Mahallesi'nde toplam 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışına herkesi davet etti. Fadıloğlu, "Salı günü kıyacağımız ilk nikahlarla hizmete sunacağımız Şehitkamil Nikah Salonu'nun açılışına tüm halkımız davetlidir" dedi.Hayata geçirdiği vizyon projelerle Gaziantep'i yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktalara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dev bir projeyi daha tamamladı. Rıdvan Fadıloğlu, temizlik ve peyzaj çalışmalarının ardından açılışa hazır hale getirilen Şehitkamil Nikah Salonu'nu (ŞNS) ilk nikahı kıyarak hizmete açacaklarını söyledi. Fadıloğlu, toplam 13 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen ŞNS'nin bünyesinde bölge ihtiyaçları doğrultusunda ayrı girişli 1 adet kütüphane, 1 adet internet salonu ve 1 adet okuma salonu yaptıklarını kaydetti.Fadıloğlu, kompleks içerisinde, 600 kişilik ve 150 kişilik 2 nikah salonu, karşılama salonu ve 2 adet takı salonu, VİP salonu, bekleme holü, 2 adet gelin-damat hazırlık odası, nikah memurluğu ve 2 adet nikah memur odası, arşiv, mescit, personel yemekhane, soyunma odaları, açık oturma alanları, yeşil alanlar, yürüyüş yolları ile 250 araçlık açık otopark bulunduğu bilgisini verdi. Fadıloğlu, kompleksin çatısında kurulan 205 KW/h güneş panelleriyle kendi elektriğini üretebildiğini anlattı.Tek toplu taşıma aracıyla rahatlıkla gidilebilecekYapıya ulaşımın çok kolay sağlandığını vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi (ŞKM), hizmete gireli yaklaşık 8 yıl oldu. O günden bu güne şehrin çok büyük yükünü alıyor. Tabi şehrimiz çok hızlı gelişiyor. Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Gazikent, 8 Şubat, Basra, Beykent, Fıstıklık, Gaziler mahallelerindeki nüfusu da hesap ettiğimizde Merveşehir ile birlikte yoğun nüfusun yaşadığı yerde böyle bir hizmet gerekli oldu. Kamulaştırma yoluyla elde etmiş olduğumuz yaklaşık 14 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 4 bin metrekare inşaat alanına sahip çok nitelikli bir nikah salonunu ve yanında da kütüphanesini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Böylelikle ŞKM'nin yükünü almış olacağız. Bu şehirde sadece nikah salonu değil, diğer taraftan da sosyal, kültürel faaliyetlerin de ön planda olması lazım. Biz de ŞKM'de daha farklı kültürel, sanatsal etkinlikleri ön plana çıkaracağız. Şehirlerin gelişmişlik endekslerine göre yaşanabilir şehirler sıralamasında Gaziantep'imizin yukarıya çıkması lazım. Bunun için de belirli kriterler gerekiyor. Bu da sosyal ve kültürel faaliyetlerle doğru orantılı. Bizim de Şehitkamil Belediyesi olarak şehrin sosyal, kültürel hayatına katkı koymak adına çalışmamız lazım. Bu yapının Merveşehir'de olmasının bir diğer avantajı da tek toplu taşıma aracıyla rahatlıkla gidip gelebileceği bir yerde olması. Park problemi olmadan, bazı mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabileceği bir mekan olması münasebetiyle çok daha uygun bir yer oldu. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah 19 Mart Salı günü Şehitkamil Nikah Salonu'nda ilk nikahımızı kıyarak yapıyı halkımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP