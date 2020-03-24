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Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, yeni Yargıtay Başkanı seçildi.

24.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:15
Yeni Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca , yeni Yargıtay Başkanı seçildi.

Yaş haddinden emekli olan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, dün mesai arkadaşları tarafından sosyal mesafe kuralına uyularak alkışlarla uğurlanmıştı. Cirit'ten boşalan Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Konferans Salonunda seçim yapıldı. 6 kişinin başkan adayı olduğu seçimde 326 Yargıtay üyesi oy kullandı. Seçimlerin ilk turunda hiçbir adayın Yargıtay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 197 oyu alamaması nedeniyle ikinci tur seçimlerine geçildi. Tekrardan yapılan seçimlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 267 oy alarak Yargıtay Başkanı seçildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yargıtay Başkanı, Yargıtay, Akarca, Güncel

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