Ezgi Mola'nın Doğum Günü, Ünlüler Geçidine Döndü

Çarşamba akşamı Arnavutköy'de Rise n'Fall adlı mekanda yeni yaşını kutlayan oyuncu Ezgi Mola'nın doğum günü partisine ünlüler akın etti.

GECEYE SERENAY SARIKAYA DAMGA VURDU

Güzel oyuncu Ezgi Mola, Çarşamba gecesi 36'ncı yaşı için Arnavutköy'deki Rise n' Fall adlı mekanda düzenlediği partiye başta yakın dostu Enis Arıkan olmak üzere Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Esra Erol gibi ünlü isimler de katıldı. Mola, düzenlenen özel partide, gece boyu sahneden inmeden şarkılar seslendirdi. Gecenin parlayan yıldızı ise Halil Sezai'nin ''İsyan'' şarkısını seslendiren Serenay Sarıkaya oldu.

'DİZİ SEKTÖRÜ BENİ ÇOK YORDU'

Kısa süre önce Engin Akyürek ile başrolde olduğu filmle izleyenlerin karşısına çıkan Bergüzar Korel'de partide yerini aldı. Korel, ekranlara dönüp dönmeyeceği soruları üzerine, "Dizi sektörü beni çok yordu. Şimdi hem aileme vakit ayırıyorum hem de dinleniyorum." yanıtını verdi.

ARIKAN'DAN ARKADAŞINA PAHA PİÇİLMEZ HEDİYE

Oyuncunun yakın dostu Enis Arıkan, "Ne hediye aldınız?" sorusuna ise "Ezgi'ye sosyal medyada paylaşamayacağı değerli bir hediye aldım. Bu yüzden size de söyleyemem" dedi.

Mustafa Aksakallı ile güzel bir birlikteliği olan Mola, objektiflere poz vererek, "Bugün inanılmaz eğleniyorum, birlikte şarkılar söylüyoruz, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.