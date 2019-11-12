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Yeni yaşını fidan dikerek kutladı

Eskişehir'de 7 yaşındaki Asya Şahin, doğum günü olan 11 Kasım'da diktiği 19 fidanın önünde ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kesti.

12.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:58Yeni yaşını fidan dikerek kutladı
'de 7 yaşındaki Şahin, doğum günü olan 11 Kasım'da diktiği 19 fidanın önünde ailesi ile birlikte doğum günü pastasını kesti.
Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Milli İrade İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Asya Şahin ailesi ile birlikte Emirler Mahallesi mevkindeki fidan dikim alanına geldi.
Törenin başlamasının ardından ailesi ile birlikte 19 fidanı toprakla buluşturan Asya Şahin, etkinliğe katılan çok sayıda kişi ile birlikte 7. yaş günü pastasını kesti.
Kutlamaya Orman Bölge Müdürü Recep Temel'de eşlik ederek. Şahin'e nice yaşlar diledi ve fidanlar ile birlikte büyüsün temennisinde bulundu.

Eskişehir, Asya, Güncel

Kaynak: AA

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