Yeni Yerleşim Alanlarının Altyapı İhtiyacı Karşılanıyor

Yeni yerleşim alanlarının ilerde sorun yaşamaması amacıyla bölgede bulunan ana kanalizasyon şebekelerine abone bağlantılarının yapıldığını bildiren Genel Müdürlük, Defne İlçesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşlardan gelen talep üzerine hizmetlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.
Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde başlatılan çalışma kapsamında bilgi veren İdare, 90'lık borular ile 140 metre içme suyu hattı döşendiğini ve bağlantıların yapıldığını aktardı.
Defne, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: Bültenler