Yeni yerleşim yerleri içme suyuna kavuşuyor

İçme suyu ve kanalizasyon eksikliği bulunan Mahallelere altyapı hizmetini götürmek adına verilen mücadelenin devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, vatandaşlar tarafından gelen talepler sonrasında hummalı bir fizibilite çalışması yapılarak içme suyu ve kanalizasyon altyapısına dair bütün eksikliklerin giderildiğini aktardı.

Arsuz ilçesine bağlı Gözcüler Mahallesi'nde yapılan çalışma kapsamında bilgi veren İdare, Deniz Caddesi'nde bulunan yeni yapıların içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 63'lük borular ile 100 metre yeni içme suyu hattının döşendiğini ve bölgenin içme suyuna kavuştuğunu bildirdi.