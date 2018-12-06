Yeni Yıl Dekorasyonunda Yapılmaması Gereken Hatalar

Yeni yıl, yeni planları ve yeni enerjileri de beraberinde getiriyor. Yeni yılda en çok vakit geçirdiğimiz mekanlarda kusursuz bir dekorasyon tasarımı gerçekleştirmek isteyenler araştırmalara çoktan başladı. En çok zaman geçirdiğimiz yaşam alanlarının kasvetli, sıkıcı ve fazla eşyadan nefes alınamaz hale gelmesini istemeyenler için Tasarımcı Nihat Yıldız dekorasyon gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.Fazla eşya kullanmayınÖzellikle evlerde küçük olan odalarda fazla eşya kullanılmamasını belirten Yıldız, " Dekorasyonda en fazla yapılan hataların başında mekanları eşyaya boğmak ve içeride adeta nefes alamaz hale getirmek geliyor. Özellikle küçük odaların daha da küçük görünmesini istemiyorsanız fazla eşyadan kaçının. Geniş tasarımlı mobilyaların yerine daha dar, altı açık mobilyalar tercih ederek ferah ve şık bir görünüme kavuşabilirsiniz." diyor.Tek noktadan aydınlatma yapmayınNihat Yıldız, "Mekanın atmosferini oluşturan birinci etmen olan genel aydınlatmanın plansız bir şekilde gerçekleştirilmesi, genelde tek bir noktadan aydınlatma yapılması yapılan hataların başında geliyor. Oysa tek bir noktadan yapılan aydınlatma mekanı yeteri kadar iyi aydınlatmadığı gibi koyu gölgelerin oluşmasına sebebiyet verir, bu da mekanı kasvetli gösterir. Birkaç noktadan yapılan ve her biri başka işlev gören aydınlatmalar mekanınızın atmosferini oluşturmak için gerekli belki de yegane şeydir." şeklinde ifade ediyor.Renkleri doğru kullanınYıldız, "Renk yelpazesinde aynı bölgede yer alan, birbirine yakın renklerle yapılan, hiçbir kontrast oluşturulmamış, canlılık ve hareket verilmemiş bir dekorasyon sıkıcı bir görünüme sahip olmaya mahkumdur. Bu nedenle, yapmanız gereken şey renkli aksesuarlar ile mekanı şenlendirmeniz ve monoton halinden kurtarmanız. Bu hata çözümü en basit hatalardan biridir. İlk aşamada birbirine uzak 3 renk seçebilir, daha sonra yelpazedeki yakın renkler ile mekanı hareketlendirebilirsiniz." açıklamasında bulunuyor.