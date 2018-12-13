Yeni Yıl İçin Farklı Bir Hediye: Kişiye Özel Zeytin Yağı

13 Aralık 2018 Perşembe 11:39



13 Aralık 2018 Perşembe 11:39

Yeni yıl için farklı bir hediye: Kişiye özel zeytinyağıBALIKESİR - Bu yıl sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlerin yeni tercihi sağlık, barış ve bereketin timsali zeytinyağı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir zeytinyağı firmasının özel olarak kişiye özel olarak hazırladığı zeytin ve zeytinyağı ürünleri yeni yıl öncesinde büyük rağbet görüyor. Yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenler kişiye özel zeytin yağlarını tercih ediyor. Kişilerin isimlerinin, firma isimlerinin ve logolarının bulunduğu etiketli cam şişelerde Kazdağları'nın eteklerinde yetişmiş en iyi kalite taş baskı yağlar bulunuyor. Kişiye özel zeytinyağları özel ambalaj kutuları ile de dikkati çekiyor.Kişiye özel zeytin yağlarını üreten Zafer Soykara, "Kişiye özel zeytinyağı diye adlandırıyoruz bu ürünü. İçinde Edremit Körfezi'nden özel olarak hazırladığımız zeytinyağı var. Ama en özel yanı da etiketinin kişiye özel olması. Şirketlerin logosu veya yılın özel sembolü ile müşterinin belirlediği isme özel ürün üretiyoruz. Bu yıl için özellikle farklı şirketlerden siparişler aldık. Aynı zamanda şahıslardan da siparişler alıyoruz. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz kişiye özel zeytinyağını tavsiye ederim" dedi.