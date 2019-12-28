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Yeni yıl öncesi aileleri sevindirdiler

Manisa'nın Salihli ilçesinin Sart Mahmut Ortaokulu öğrencileri geleneksel hale getirdikleri kampanya kapsamında yardıma muhtaç 8 aileye yeni yıl öncesi gıda yardımında bulundu.

28.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:31 Yeni yıl öncesi aileleri sevindirdiler
'nın ilçesinin Sart Mahmut Ortaokulu öğrencileri geleneksel hale getirdikleri kampanya kapsamında yardıma muhtaç 8 aileye yeni yıl öncesi gıda yardımında bulundu.

Sart Mahmut Ortaokulu Müdürü Hasan Kaba, "Paylaşsana" adlı projeyi 2 yıldır sürdürdüklerini kaydetti. Kaba, "Bir toplumda ne kadar çok yardımlaşma ve dayanışma varsa o kadar çok huzur, barış ve kardeşlik hakim olur. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen Peygamberimizin ümmetleri olarak okulumuzda başlattığımız ve 2 yıldır sürdürdüğümüz 'Paylaşsana' projemizin 1.dönemini tamamladık. Öğrencilerimizde paylaşma ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede emeği geçen öğretmenlerime ve katılım sağlayan öğrencilerime çok teşekkür ederim. Projemiz kapsamında 8 ailemize destek olduk" dedi. - MANİSA

Salihli, Manisa, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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