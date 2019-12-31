Yeni yıl öncesi çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde çok sayıda kaçak sigara ve içki ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Kaynak: İHA
Yeni yıl nedeniyle yol kontrollerini sıklaştıran emniyet ekiplerinin Sandıklı ilçesindeki oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada 5 adet marka ve seri numara bulunmayan tabanca, 5 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği, 822 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet gümrük kaçağı votka, 7 adet viski ele geçirilirken araç içerisinde bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR