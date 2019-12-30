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Yeni yıl öncesi denetimler arttı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerine hız verdi.

30.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:42 Yeni yıl öncesi denetimler arttı
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerine hız verdi. İstanbul Caddesi Anıtpark mevkiinde yapılan uygulamada muayenesi olmayan 2 ehliyetsiz sürücü yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri vatandaşların yeni yıla huzurlu ve daha güvenli girebilmesi için trafik uygulamalarını arttırdı. İstanbul Caddesi Anıtpark Meydanı'nda yapılan uygulamada araçlar ile sürücüleri kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde 2 aracın sürücüsünün ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Ehliyetsiz araç kullanan ve araç sahibine toplam 8 bin 72 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Caddesi, Düzce, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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