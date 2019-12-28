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Yeni yıl tatiline giren Mucize Doktor'un yayın tarihi belli oldu

Yılbaşı haftasında yayınlanmayacak olan Mucize Doktor'un yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak dizinin yayın tarihini açıkladı.

28.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 07:49

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizisi Doktor, kanalların reklam anlaşmalarından dolayı Ocak ayının ilk haftasında yayınlanmayacak. Dizinin yapımcısı konu hakkında açıklama yaparak Mucize Doktor'un 9 Ocak 2020'de ekranda olacağını söyledi.

MUCİZE DOKTOR SADECE 1 HAFTA OLMAYACAK

Otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın sıra dışı hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor, 2020'in ilk haftasında ekrana ara veriyor. Dizinin yapımcısı Asena Bülbüloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diğer dizilerin aksine Mucize Doktor'un yeni yıl arasında sadece 1 hafta yayınlanmayacağını, yeni bölümünde 9 Ocak 2020'de olacağı söyledi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder, Fırat Altunmeşe, Bihter Dinçel, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Merve Bulut'un paylaştığı Mucize Doktor'un yeni bölümü 9 Ocak 2020 Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Yeni yıl tatiline giren Mucize Doktor'un yayın tarihi belli oldu

Mucize, Magazin


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