Haberler » Güncel » Yeni yıla çalışarak girdiler - Haber

Yeni yıla çalışarak girdiler

Hakkari'de 2020 yılına vatandaşlar eğlenerek girerken polis memurları, jandarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi.

01.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:47 Yeni yıla çalışarak girdiler
'de 2020 yılına vatandaşlar eğlenerek girerken polis memurları, jandarma ekipleri, belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi.

Hakkari'de yılbaşı dolayısıyla kimi vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken, kimi vatandaşlar ise 2020 yılına çalışarak girmek zorunda kaldı. Hakkari Belediyesi karla mücadele ederken, temizlik işçileri ise mesailerine ara vermeden soğuk havada çöp toplayarak yeni yıla girdiler. ve polis ekipleri de yılbaşı dolayısıyla şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alarak yeni yıla merhaba dedi. - HAKKARİ

Jandarma, Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14   Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu - Haber
12:12   Kemalpaşa AGD'den "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Haber
12:10   İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Haber
12:09   Kars 2 iranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin, 30 gram esrar çıktı - Haber
12:09   Haluk levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:21:37