Haberler » Güncel » Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler - Haber

Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler

Denizli'de yılbaşı için izinsiz çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları çam nöbeti devam ediyor.

31.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:43 Yeni yıla çam ağacı nöbeti tutarak girecekler
'de yılbaşı için izinsiz çam ağacı kesilmesinin önüne geçmek amacıyla orman muhafaza memurlarının günler öncesinden başladıkları çam nöbeti devam ediyor. Memurlar kaçak, izinsiz ağaç kesilmemesi için yeni yıla 'çam nöbeti' tutarak girecek.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Honaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler izinsiz çam ağacı kesilmemesi için adeta günler öncesinden seferberlik başlattı. Orman muhafaza memurlar sorumluluk alanlarındaki bölgelerde yaklaşık 1 ay önce başlattıkları çam ağacı nöbetini sürdürüyor. Bazı kişiler tarafından yeni yıl dolayısı ile süslemek amacı ile çam ağaçlarının izinsiz, kaçak olarak kesilmesini engellemek için muhafaza memurları ormanlık alanlarda deyim yerindeyse adeta kuş uçurtmuyor. Ormanlık alanları yürüyerek devriye gezen memurlar zaman zamanda telsiz ile birbirleriyle irtibat kurarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmasına engel oluyor. Memurlar özellikle kaçak kesimde en çok tercih edilen genç fidanları gözetiyor.

" ağacı kesilmemesi için koruma yapıyoruz"

Çam nöbeti ile ilgili İhlas Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan muhafaza memurlarından Ömer Bakırlı, yaptıkları işin yani tuttukları nöbetin öneminin farkında olduklarını kaydederek, önceki günlerde olduğu gibi bu akşamda yani yılbaşı günü de yine 24 saat görevlerinin başında olacaklarını vurguladı. Bakırlı, "Yılbaşı ağacı kesilmemesi için koruma yapıyoruz. Tabi 1 gecelik eğlence için bir fidanın yol olması denilen şey o fidanın 10 yılının çalınması demektir. Bizim bölgede fazla bu sorunlar olmuyor, genelde köylü kesimi olduğu için ve onlarda bilinçli oldukları için bu tür sorunlar yaşanmıyor. İzinsiz ağaç kesmenin cezası 5-10 yıl arasında değişiyor. Nöbet sabaha kadar devam edecek. Yılbaşını çam ağacı nöbeti tutarak geçireceğiz" dedi. - DENİZLİ

Orman İşletme Müdürlüğü, Yılbaşı, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:56   A.Ü. Rektörü Çomaklı, öğrencilerinin yeni yılını videoyla kutladı - ESKİŞEHİR - Haber
18:54   Başkentte genç kadın 2 aylık bebeğinin yanında bıçakla öldürülmüş olarak bulundu - Haber
18:52   Osmancık'ın eski fotoğrafları takvim oldu - Haber
18:51   İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber
18:45   Başkan İnce, Milletvekili Çalık'tan destek istedi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 19:08:34