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Yeni yıla Erciyes'te girecekler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes, yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

28.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:11 Yeni yıla Erciyes'te girecekler
Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın önemli kayak merkezlerinden olan , yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Geçen hafta 'dan başlayan charter seferler Rusya ve Ukrayna ile birlikte beşe yükseldi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, turizmin Kayseri'ye önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Geçen hafta Polonya'dan charter seferle gelen ilk kafilenin ardından bu hafta da Ukrayna'dan ilk turist kafilesi geldi ve Erkilet Havaalanı'nda öğrenciler tarafından çiçekler ve kendi dillerinde "Hoş geldiniz" yazan dövizlerle karşılandı.

Erciyes için Kayseri'ye yapılan charter seferlerin geçen hafta Polonya'nın başkenti Varşova'dan başladığını hatırlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Bugün dört uçuş daha oldu Polonya'dan ikinci uçak geldi, Rusya'dan seferler başladı ve Ukrayna'dan da iki uçak olmak üzere bin misafirimiz şehrimize geldi. İlkbahardan beri Erciyes paketi bu ülkelerde satılıyor ve charter seferlerle geliyorlar. Bu sene Ukrayna'dan iki ayrı şehirden charter seferler gerçekleştiriliyor. Bunun yanında İstanbul aktarmalı olarak çok sayıda yabancı misafiri ağırlıyoruz. Kayak yapanlara bakınca pistlerde hafta içleri çoğunluk yabancı misafirlerimiz oluyor. Hedefimiz Erciyes'e dünyanın her yerinden yabancı misafirler getirerek şehir ekonomisine katkı sunmaktır" dedi. Murat Cahid Cıngı, turizmin şehrimize önemli fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Polonya, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: İHA

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