Haberler » Güncel » 'Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim' projesi - Haber

"Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi kapsamında 2 bin 20 fidan dağıtıldı.

31.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:11
Orman Bölge Müdürlüğünce "Yeni Yıla Fidan Dikerek Girelim" projesi kapsamında 2 bin 20 fidan dağıtıldı.
Rüya Park AVM'de alışverişe gelen vatandaşlara ağaç kesmek yerine fidan dikilmesi için bilgi aktarıldı ve ücretsiz fidan verildi.
Fidanın nasıl dikilmesi gerektiğinin, uzman personelce aktarıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.
Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir saat içinde 2 bin 20 fıstık çamı, hünnap, badem, ceviz, lavanta, kestane ve kara selvi fidanı dağıttık. İsteyen vatandaşlara da yine fidan vermeye devam edeceğiz." dedi.
Yaprak, fidanların Muğla'nın Menteşe, ve Fethiye ilçelerinde dağıtımının yapıldığını, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak bugün vatandaşlara 20 bin fidan dağıtacaklarını kaydetti.
Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ise geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda ücretsiz fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini, Marmarislilerin yeni yıla fidan dikerek gireceğini aktardı.

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   Bursa arızalanan tır'ın yardımına koşan onlarca kişi, halat çekerek tır'ı çalıştırdı - Haber
17:44   70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi zaman aşımına uğradı - Haber
17:43   ABD saldırısında ölen Hizbullah Tugayları Milislerinin cenaze töreni - Haber
17:42   Ankara genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü - Haber
17:42   AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:46:17