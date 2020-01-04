Haberler » Güncel » Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi - KONYA - Haber

Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi - KONYA

Konya'da yaşayan ve 4 yıldır diyalize giren 43 yaşındaki Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrek sayesinde yeni yılda yeni bir hayata başladı.

04.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:09
'da yaşayan ve 4 yıldır diyalize giren 43 yaşındaki Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrek sayesinde yeni yılda yeni bir hayata başladı.
Öncel Yıldırım, böbrek hastası ağabeyi Özcan Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek için organ bağışı önerisinde bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde Öncel Yıldırım'ın böbreğinin ağabeyine uyduğu tespit edildi.
Geçen yılın son gününde ameliyata alınan Özcan Yıldırım, kardeşinin verdiği böbrekle yeni yılda sağlığına kavuştu.
"İkisinin de sağlık durumu çok iyi"
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şakir Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı bir operasyonla nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.
Ağabey Yıldırım'ın yeni yıla sağlıklı bir böbrekle girdiğini dile getiren Tavlı, şöyle konuştu:
"Hastamız 4 yıldır böbrek yetmezliği yaşıyordu. Kardeşi böbreğini vermek istediğini söyleyince gerekli kontrolleri yaptık ve hastamıza olacağını tespit ettik. Gayet başarılı bir ameliyat oldu. Hastamız yeni yıla kardeşinin verdiği böbrekle sağlıklı bir şekilde girdi. Şu an alıcının da vericinin de sağlık durumu çok iyi. Her ikisini de inşallah birkaç güne taburcu etmiş olacağız."
"Organ nakli konusunda daha bilinçli olunmalı"
"Kardeşimden binlerce kez Allah razı olsun" diye sözlerine başlayan ağabey Özcan Yıldırım ise diyalize girmenin kendisini çok yıprattığını anlattı.
Yeni yıla sevinçle ve sağlıkla girdiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:
"Kardeşim böbreğini vermek istedi. Ben de çok sevindim, 31 Aralık'ta ameliyatımız gerçekleşti. Çocuğumun veli toplantısına dahi gidemiyordum. Diyalizde çok acı çekiyordum. Allah ondan razı olsun, kendisi böbreğini bana verdi. Artık diyalize girmiyorum, çok iyiyim, çok mutluyum. Sevincimi anlatamam, çünkü çektiklerim anlatılamazdı. Çocuklarımla ve ailemle daha rahat gezebileceğim artık. Organ nakli konusunda insanların daha bilinçli olmaları çağrısında bulunuyorum. Çok zor bir durum ancak yaşayan bilir."
"Bir can kurtarabildiysek ne mutlu bize"
Öncel Yıldırım ise ağabeyinin durumuna dayanamadığını belirterek, "Ağabeyim 4 yıldır diyalize gidiyordu. Çocuklarına vakit ayıramıyor ve ailesi çok üzülüyordu. Ben de daha önceden kardeşine böbrek verenleri duyduğum için hastaneye gidip böbreğimi ağabeyime verdim. Şu an gayet iyiyim hiçbir sıkıntım yok. Bir can kurtarabildiysek ne mutlu bize. Gerçekten çok mutluyum." ifadesini kullandı.
Yeni yıla kardeşinin böbreği ile girdi - KONYA

Özcan Yıldırım, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:10   Taş Yapı'nın üç yıldır bitmeyen temel kazma çalışması havadan görüntülendi - Haber
13:10   Sivas nöbetteki polis kardan adam yaptı - Haber
13:08   Kahramankazan Belediyesine 10 hizmet aracı alındı - Haber
13:03   Bulanık Belediyesi'nden karla mücadele çalışması - Haber
13:02   Taliban'a ait uyuşturucu madde üretilen tesisler imha edildi - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 13:11:16