Haberler » Yaşam » Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi - Haberler

Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yeni yıla girerken gece boyunca görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret edip tarafik kontrolü uygulamalarına katıldı.

01.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:19 Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi
'nın ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yeni yıla girerken gece boyunca görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret edip tarafik kontrolü uygulamalarına katıldı.

Eksi 5 derecelik soğuk havaya rağmen vatandaşların huzuru için görev yapan jandarma ve polis ekiplerini Kontrol noktasında ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, ekiplerin yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Abbasoğlu, araçla seyahat eden vatandaşlarda sohbet edip yeni yıllarını kutladı.

Abbasoğlu, daha sonra ilçeye bağlı köyleri Komutanı Mustafa Çelik ile birlikte ziyaret ederek taleplerini dinledi ve yeni yıllarını kutladı. - KÜTAHYA

Dumlupınar, Jandarma, Kütahya, Polis, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

08:52   Trump'tan İran'a açık tehdit: Büyük bir bedel ödeyecekler - Haberler
08:46   İzmir'de yeni yılın ilk trafik cezalarından birisi kazaya karışan alkollü sürücüye kesildi - Haberler
08:41   Afyonkarahisar Emniyetinden yılbaşı mesaisi - Haberler
08:41   Ankara'da yangın: 4 ölü, 9 yaralı - Haberler
08:39   Yılbaşı hazırlıkları birinci ağızdan dinlediler - Haberler
08:06   Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
04:53   Ehliyetine el konulan alkollü sürücü, "umreye gittim" diyerek kendisini savundu - Haberler
01:24   Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler - Haberler
01:00   Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: 10 yılda neler yaptık? - Haberler
23:28   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haberler
1.01.2020 09:01:23