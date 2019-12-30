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'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti.

30.12.2019 10:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:13 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti
Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri' muhteşem ve coşkulu geçti. Konsere; çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Konser programının sunumunu sanatçı Şeker Aybala yaptı. Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Avukat Ahmet Doğanses, konserin açılış konuşmasında, "Eskişehir'de dernek olarak dünüyle, bugünüyle, yarınıyla, tarihsel, kültürel ve sanatsal alanda toplumumuzu kaynaştıran faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki günlerde sanatsal ve kültürel alanda programlarımız devam edecektir" dedi.

Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Yıla Merhaba Türk Sanat Müziği Konseri', sanatseverler ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı. 'Meşk-i Şehir Türk Sanat Müziği Korosu'; 'yeni yıla' merhaba dedi ve birbirinden güzel nadide eserler, seslendirdi. Koro Şefliğini Hasan Hüseyin Oytan'ın yaptığı konserin ilk bölümünde; 'Koro Uşşak Semaisi', 'Cana Rakibi Handan Edersin', 'Keman Taksimi', 'Bu Akşam Gün Batarken Gel', 'Yangın Olur Biz Yangına Gideriz' gibi birbirinden güzel eserler seslendirildi. Konserin ikinci bölümünde ise; 'Bende Yağmur Bulut Bora Fırtına', 'Tekrar Bana Dönsen Yine Beni Sevsen', 'Yalnızım Bu Diyarda Senden Çok Uzaktayım', 'Bakışı Çağırır Beni Uzaktan', Ağlar Gezerim Sahili Sanki Benimlesin' gibi Türk Sanat Müziğinin birbirinden güzel eserleri solo olarak seslendirildi. Konser sonunda; emeği geçenlere plaketler taktim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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