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Yeni yıla Millet Kıraathanesi'nde girenlere Vali Yerlikaya'dan sürpriz ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıla Millet Kıraathanesi'nde ders çalışarak giren öğrencilerle bir araya geldi.

31.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 Yeni yıla Millet Kıraathanesi'nde girenlere Vali Yerlikaya'dan sürpriz ziyaret
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni yıla Millet Kıraathanesi'nde ders çalışarak giren öğrencilerle bir araya geldi.

Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesi'nde bulunan Kütüphanede ders çalışan öğrencilerle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bir araya geldi. Kütüphanede bulunan ve yeni yıla ders çalışarak giren öğrencilere Vali Yerlikaya çikolata ikramında bulundu.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Yerlikaya, aynı zamanda kütüphane hakkında Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'dan bilgi aldı. Vali Yerlikaya, kütüphaneden ayrıldıktan sonra İstanbul'da yılbaşı gecesinde kutlamaların en yoğun olduğu Taksim Meydanı'na geçti. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

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