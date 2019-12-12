Yeni yıla özel etkinlikleri ile Zorlu PSM'de 2020 için geri sayım

Yeni yıl konseptinde hazırladıkları performansları ile Selen Beytekin Project ve Standards & İpek Dinç'in yanı sıra Zorlu PSM'nin gelenekselleşen serisi TBT 90'lar Türkçe Pop Party yeni yıla özel Sibel Alaş, Çelik, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Yonca Evcimik'in sahne alacağı formatıyla ve pop müziğinin eskimeyen sesi, efsane ismi Erol Evgin'in Yeni Yıl özel konseri 2019'un son günlerini ısıtacak performansları ile Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

SELEN BEYTEKİN PROJECT - CHRISTMAS SPECIAL// 21 ARALIK CUMARTESİ// touché// 21.30

Piyano eğitimine 8 yaşında başlayan Selen Beytekin; Fatih Erkoç, Kerem Görsev ve Tony Jones gibi birçok kıymetli caz müzisyeniyle sahne aldı. Şu an hem inşaat mühendisliği, hem mimarlık, hem de müzisyen olarak kariyerine devam eden caz müzisyeni, eşsiz ekibiyle "Christmas Special" projesiyle touché sahnesine konuk oluyor!

Kapı Açılış: 19.30

Selen Beytekin Project – Christmas Special: 21.30

Bilet Fiyatları:

Genel Satış: 110.00 TL

90'LAR TÜRKÇE POP PARTİSİ// 28 ARALIK CUMARTESİ// TURKCELL SAHNESİ – SAHNE ÜSTÜ AYAKTA// 21:00

Zorlu PSM'nin vazgeçilmez parti serisi TBT 90'lar Türkçe Pop Party bu kez yeni yıla özel formatıyla 90'lı yılların efsanelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sibel Alaş, Çelik, Grup Vitamin, Mansur Ark ve Yonca Evcimik'in hafızalarımıza kazınan, çok sevdiğimiz ve ezbere bildiğimiz şarkılarını canlı performansları ile dinleyeceğimiz bu gece DJ'ler Şener Çetin ve Hakan Küfündür de setin başına geçerek 2019'u uğurlamaya hazırlanıyor. 90'lar konseptli 2019 vedası için 28 Aralık'ta Turkcell Sahnesi'nde yerinizi almayı unutmayın.

Bilet Fiyatları:

Ön Satış - 88.00 TL

STANDARDS & İPEK DİNÇ – CHRISTMAS SPECIAL// 28 ARALIK CUMARTESİ// touché// 21:30

Güçlü sesi ile uluslarası pek çok festival ve yarışmadan ödül ve dereceler alan İpek Dinç Yüce, klasik ve modern caz standartlarının yanı sıra funk ve latin müziğinin sevilen parçalarını yorumlayan Standards ile yılbaşına özel performans ve repertuvarları ile touché'de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Piyanoda Coşkun İnsel, basta Avusturya Başkonsolosu Gerhard Lutz, saksafonda Siney Yılmaz ve davulda Mehmet Ali Şimayli'nin eşlik edeceği kışın ortasında içimizi ısıtmaya "Christmas Special" performansları ile 28 Aralık'ta touché izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

Kapı Açılış: 19.00

Standards & İpek Dinç - Christmas Special: 21.30

Bilet Fiyatları:

Ön Satış - 110.00 TL

EROL EVGİN YENİ YIL KONSERİ// 29 ARALIK, PAZAR// TURKCELL SAHNESİ// 21:00

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin, 29 Aralık 2019 Pazar akşamı saat 21.00'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde vereceği "Yeni Yıl Konseri" ile müzikseverlerle buluşacak. Erol Evgin "Yeni Yıl Konseri"ne özel hazırladığı repertuvarındaki şarkıların arasına müzik yaşamından anılar, şiirler ve şakalar katarak oluşturduğu eşsiz şovuyla izleyenleri duygudan duyguya taşıyacak. Sanatçının şarkılarına özel olarak hazırlanan koreografiler, smokin ve tuvaletlerin salındığı danslarıyla dans grupları, bu konseri kolay kolay unutulmayacak bir yeni yıl gecesine dönüştürecek.