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Yeni yıla özel 'İndirim Panayırı'

, / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, 'İndirim Panayırı' hazırladığını duyurdu.

25.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:39 Yeni yıla özel 'İndirim Panayırı'
, / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, 'İndirim Panayırı' hazırladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını 'un Avrupa Yakası'na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı, 28 -  5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılayacağını açıkladı.

Açıklamada, yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı'nın, ziyaretçilere hem kendileri hem de sevdikleri için alacakları hediyelerde cazip fiyat teklifleri sunulduğu ifade edildi. İndirim Panayırı'nın, Venezia Mega Outlet metro katında gerçekleşeceği bildirildi.


- İstanbul

Avrupa Yakası, İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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