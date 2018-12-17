Yeni Yıla Özel 'İyi Bak Kendine Atölyesi'

Kanser Savaşçıları Derneği, kanser tedavisi gören kadınları bu zorlu süreçte hastalıktan uzaklaşıp, güzellik dolu keyifli bir gün geçirmeleri amacıyla iki yıldır 'İyi Bak Kendine' atölyeleri düzenliyor. Hastalık ve tedavinin neden olduğu saç, kaş kaybı, cilt renginin farklılaşması gibi fiziksel değişikliklerle baş etmelerini kolaylaştıracak yöntemlerle ilgili uygulamalı eğitimlerin verildiği atölyelerde, kadınlar hem güzellik ve sağlık dolu keyifli bir gün geçiriyor hem de birbirleriyle deneyimlerini paylaşıyor.

Genellikle 7-8 hastanın davet edildiği atölyelerde gönüllü cilt bakım uzmanları tanı alanlara özel cilt bakımı yapıp, evde de uygulayacakları yöntemleri anlatıyor. Ardından makyaj sanatçıları, katılımcılara makyaj yaparken, kaş çizmek, kirpik takmak gibi konularda eğitim veriyor. Beslenme ve egzersiz konularında da uzmanlar, kadınların sorularını cevaplayıp, uygulamalar gerçekleştiriyor.

Yeni Yıl temasıyla düzenlenen atölyede uzmanlar tedavi gören katılımcılarla kendilerine nasıl daha iyi bakabileceklerini anlattı. Özlem Özdeniz'in Nefes Terapisi ile başlayan atölyede, Dermalogica Eğitim Müdürü Melike Yumlu ve ekibi tarafından cilt bakımı yapıldı. Ardından makyaj sanatçısı Sevil Önal Jane Iradale ürünleri kullanarak kanser savaşçılarımızın makyajlarını yaptı.

Sağlıklı ve kanser koruyucu besinlerin sunulduğu öğle yemeği sırasında Amerikan Hastanesi diyetisyeni Nilay Zihnioğlu, savaşçılarımızın beslenmeyle ilgili sorularını yanıtladı.

Kanser Savaşçıları Derneği'nin işbirliği yaptığı Artistik Kuaförler Derneği (AKD) üyesi ünlü saç tasarımcısı Sabit Akkaya'nın ekibi ise katılımcıların saçlarına veya peruklarına şekil vererek istedikleri değişiklikleri gerçekleştirdi ve Saçım Saçın Olsun projemizden sağlanan peruklar, ihtiyacı olan savaşçılarımıza hediye edildi.

Öğleden sonra ise klinik psikolog Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu ve fizyoterapist Yağmur Özer katılımcılara bilgi vererek merak edilen soruları yanıtladı.

Yılbaşı Özel İyi Bak Kendine atölyesine katılan savaşçılardan Şebnem Köseoğlu bu proje sayesinde tedavi sürecinde sosyalleşebildiğini ve kendini gerçekten çok daha iyi hissettiğini dile getirdi. Beş aydır lösemi tedavisi gören Köseoğlu İyi Bak Kendine atölyesiyle ilgili deneyimini şöyle anlattı: "Kendimi öyle iyi hissediyorum ki gözlerim doldu ama makyajım bozulmasın diye ağlamayacağım JAtölyede hem güzelleştim hem de benimle aynı süreci yaşayanlarla birlikte olunca, tek başıma olmadığımı anladım ve ilk kez 'biz' olduğumuzu hissettim. Daha önce kanserle mücadele edenlere destek olmak amacıyla gönüllü çalışmalarım oluyordu. İlk kez diğer taraftayım ve başka gönüllülerin bu kez benim için bir şeyler yaptığını görmek çok güzel!"

Meme kanseri tedavisi gören Fatma Köse ise İyi Bak Kendine atölyesi sayesinde hem hastalığı bir nebze olsun unuttuğu, çok güzel bir gün geçirdiğini ve pek çok yeni bilgi öğrendiğini anlattı: " Cilt bakımımızı, makyajımızı yaptırdık, hem güldük hem güzelleştik. Atölyede aldığım peruğumu da çok beğendim."

Kaynak: Bültenler