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Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor

Yeni yılın son saatlerinde alışverişin en hareketli yaşandığı yer Eminön'ü oldu.

31.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:03 Yeni yıla saatler kala alışveriş hareketliliği sürüyor
Yeni yılın son saatlerinde alışverişin en hareketli yaşandığı yer Eminön'ü oldu. Yeni yıl alışverişi için 'nü tercih edenlerin en çok kuruyemiş aldığı görüldü.

Yılbaşının son saatlerine girilirken Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu sürüyor. 2020 yılına girmeden önce vatandaşlar yılbaşı akşamı için son alışverişlerini yaptı. Kahve ve kuruyemiş kuyruklarının uzun uzun yaşandığı Eminönü'nde en çok tercih edilenler ürünler ise kuruyemiş, lokum ve kestane oldu.

"En çok Eminönü tercih ediliyor"

Yeni yıla saatler kala işlerin yoğun olduğunu söyleyen Eminönü esnafı, "Eminönü genelde vatandaşların yılbaşı alışverişlerinde tercih ettiği yer oluyor. Talep eskiye göre biraz daha az. Hava şartları bozuk olsa da işlerimiz iyi çok şükür. Genelde tercih edilen kuruyemiş, lokum oluyor. Herkese sağlıklı bir yıl diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni yıl alışverişine gelen vatandaş, "Yılbaşı alışverişine geldik. Kahve aldık, kuruyemiş aldık buradan sonrada tavuk alacağız yılbaşı gecesini böyle geçireceğiz. Genelde sofraların vazgeçilmezi kuruyemiş, et, hindi tavuk oluyor" ifadelerini kullandı.

"Eskiden yıl başında daha yoğun oluyorduk"

Eskiye göre daha yoğun olduklarını söyleyen Eminönü esnafı, "Yılbaşının son günü düne göre bugün işler daha güzel. Genelde vatandaş talep olarak karışık çerez, tuzlu fıstık, kabak çekirdeği ve lokum almayı tercih ediyor. Eskiden yıl başlarında daha yoğun oluyorduk oturmaya bile vaktimiz olmuyordu" dedi.

Yeni yıl akşamı için alışverişe gelen vatandaş, "Çocuklara kuruyemiş aldım, kestane aldım, çekirdek aldım ama her şey çok pahalı kesemizin yettiği kadarını alabildik. Yılbaşı sofralarında her zaman olması gerekenler kuruyemiş, hindi, tatlı bunlar olmazsa olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL

Eminönü, Yılbaşı, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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