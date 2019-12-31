Haberler » Güncel » Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

Yılbaşı kutlamaları için tercih edilen yerlerden biri olan Taksim'de yoğunluk devam ediyor. 2020'yi Taksim'de kutlamak isteyen vatandaşlar buraya akın etti. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor.

31.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 31.12.2019 21:30

Yılbaşında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında binlerce insanın yılbaşında uğrak mekanı olan 'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı. Alana giriş çıkışlar ise polis araması eşliğinde gerçekleştiriliyor. Devriye gezen atlı polisler turistlerden yoğun ilgi gördü.

BİRÇOK ÖNLEM ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Dün Taksim dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Taksim Meydanına çıkan yollar ise saat 16.00 itibarıyla araç trafiğine kapatıldı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen "Atlı Polisleri" gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve çekti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL, BURASI ÇOK GÜVENLİ"

Yeni yıla Taksimde gireceğini söyleyen bir turist, "Atlar çok güzel, güvenlik ise çok iyi görünüyor. Atlar burada ve çok güzel. Her yerde polis var ve güvendeyiz. Umarım her şey çok güzel gider. Herkese mutlu yıllar" dedi. Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen bir başka turist ise, "Her şey çok güzel, burası çok güvenli. İnşallah hep böyle olur. Atlı polisler de çok güzel" şeklinde konuştu.

'DRONE SAVARLI' GÜVENLİK ÖNLEMİ

Taksim Meydanı çevresinde demir bariyerler koyulurken, zırhlı araçlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır olarak beklemeye başladı. Saat 16.00'dan itibaren Taksim Meydanı araç trafiğine kapatılırken, meydan ve İstiklal Caddesine giren vatandaşlar kontrol amaçlı tek tek aranıyor.

Öte yandan Taksim Meydanı'nda önlemler kapsamında özel harekat polisi ve jandarma ekipleri drone savarla nöbet tutmaya başladı.

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim, Polis, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:58   Yeni yılı hastane odasında karşılayan çocuklara oyuncak sürprizi - Haber
21:57   NİŞANTAŞI YENİ YILA HAZIR (2) - Haber
21:57   Nişantaşı yeni yıla hazır - Haber
21:56   Taksim'de yılbaşı önlemleri - Haber
21:56   Bakan Yardımcısı İnce ve Vali Yerlikaya'dan kütüphane ziyareti - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
20:35   Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
31.12.2019 21:59:06