Yeni yıla Taylor Swift
'le birlikte Netflix'te girmeye hazır mısınız?
Netflix, 190'dan fazla ülkede 130 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri gibi benzersiz içerikleri kullanıcılarına getiriyor. Bu yıl yılbaşına evde girmek isteyenler için harika bir konseri sizlere sunuyor. Yeni yıla Taylor Swift'le birlikte Netflix'te girmeye hazır mısınız?
Bütün yılbaşı hazırlıkları tamam mı? Peki, ekranda ne olacak? Netflix, dünyanın en büyük pop yıldızlarından Taylor Swift'in unutulmaz "Taylor Swift reputation Stadium Tour" turnesinin Amerika
'daki son konserini 31 Aralık
'ta ekranlarınıza getiriyor.
60 bin kişinin katıldığı ve biletleri aylar öncesinden tükenen bu büyülü gecede unutulmaz sahne şovlarından havai fişeklere yok yok! Elbette turnenin dev imzası yaklaşık 20 metre boyundaki kobra Karyn de var.
Taylor Swift ve muhteşem performansı 31 Aralık Pazartesi, tüm dünyayla birlikte aynı anda Türkiye
'de de yayında! Daha iyi bir yılbaşı planı olan var mı?
Yeni yıla Taylor Swift'le birlikte Netflix'te girmeye hazır mısınız?
Taylor Swift
16 Aralık 2018 Pazar 03:18