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Yeni yıla 'Termal sağlık'la merhaba

Avrupa'nın en lüks Spa merkezine sahip olan, kralların tercih ettiği Yalova'nın incisi Terma City, 2020'ye 'Termal sağlık'la merhaba diyecek.

16.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:27Yeni yıla 'Termal sağlık'la merhaba
'nın en lüks Spa merkezine sahip olan, kralların tercih ettiği 'nın incisi Terma City, 2020'ye ' sağlık'la merhaba diyecek.

Vatandaşlar yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alternatifleri değerlendirilmeye başladı. Eğlence mekanları, tatil seçenekleri planlanırken, en iyi yılbaşı hediyesi için araştırmalar devam ediyor. Yeni yıl dileklerinizin en başında sağlık geliyor. İnsanlar yeni yıla girerken sağlık, esenlik ve sıhhat diliyor. "Bir yıla nasıl girerseniz öyle devam eder" parolasından yola çıkan Terma City, sağlık dolu bir yılbaşı planladı. Yalova Terma City'deki yılbaşı programının sloganı "Sağlıklı yıllar" olacak. Misafirler için hazırlanan yılbaşı SPA paketlerinde 2019'ye sağlık fışkıran termal sularda veda ederken 2020'ye sağlık dolu merhaba demeniz sağlanacak. 6 bin metrekare sağlık, spa&kür merkezi ve 2 bin 200 yatak kapasiteli bir yatırımla, açık-kapalı yüzme havuzları ve merkezlerinin yanı sıra ailelere özel havuzlar ve sosyal alanlar da mevcut. Ziyaretçiler için her ayrıntının düşünüldüğü projede, 8 tane aile hamamı, bay -bayan ayrı hamamlar, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, on bir tane terapi odası, iki bayan terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi, üç tane vip terapi salonu, vitamin bar dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise, proje Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden ilham alınarak yapılandırıldı.

Cem Özer'in sunuculuğunu yapacağı yılbaşı programı öncesi yapılacak panayır, çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri düzenlenecek. Gala yemeğinin ardından Nicole Rona'nın şarkılarıyla 2020'nin ilk dakikalarından sabaha kadar eğlence devam edecek. - BURSA

Avrupa, Yalova, Termal, Güncel

Kaynak: İHA

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