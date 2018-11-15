Yeni Yıla Yaşam Alanını Güzelleştirmekle Başla!

Bude, Gürcü dilinde kuş yuvası anlamına geliyor. Yaşam alanlarının sanatla güzelleşeceğine ve sanatın insan ruhundaki iyileştirici gücüne inanan Bude Art'ın Karma Resim Sergisi, 8 Aralık - 3 Ocak tarihleri arasında Osmanbeydeki sanat galerisinde sanatseverleri bekliyor.

Yaşam alanlarının ancak sanatla güzelleşeceğine ve sanatın insan ruhundaki iyileştirici gücüne inanan Bude Art and Architecture, 8 Aralık 2018 – 3 Ocak 2019 tarihleri arasında Yeni Yıl Karması düzenliyor. Her ay farklı bir ressamın eserlerine ev sahipliği yapan Bude, yeni yıla girerken, yurt içi ve yurt dışında düzenlediği sergilerle adından söz ettiren ve kimi birer eğitmen olarak yeni sanatçıların yetişmesine katkıda bulunan 7 ressamın eserlerini bir araya getirerek, Bude Psikoterapi Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuyor. Yeni yıla sevdiklerinize değerli bir sanat eseri hediye ederek girebilirsiniz.

Sanatın insan ruhuna iyi geldiğini ve biz fark etmeden de olsa hayatımızın her alanına dokunarak güzelleştirdiğini ifade eden Bude, sanatın herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamaya çalışıyor. Zira ressam Öznur Eren'in de dediği gibi, "Yaşamı anlamak, algılamak, başa çıkmak, sevmek sanatla mümkün. Onun iyileştirici, yapıcı ve bilinçlendirici ışığını görebilmek, kişinin kendi dünyasını yaratmayı ve orada mutlu olmayı getirir."