Yeni Yılda Dekorasyonda Doğallık Ön Planda

Yeni yıl, yeni planları ve yeni enerjileri de beraberinde getiriyor. 2019'a az bir süre kala yaşam alanlarında dekorasyon değişikliği isteyenler bu yılın modasını merak ediyor. Tasarımcı ve İç Mimar Nihat Yıldız
2019'un doğayla uyum sağlayan ve aynı zamanda işlevsel parçaların yılı olacağının altını çizerek bizi bekleyen yeni yıl dekorasyon trendlerini açıkladı.
2019'un dekorasyon malzemesi: Ahşap
Doğal ahşap yeni yılda karşımıza çıkacak dekorasyon malzemelerinin en önemlisi. Tasarımcı ve İç Mimar Nihat Yıldız, " Bu yıl doğal ahşap tüm mekanlarda kullanılacak. Plastik
gibi sağlıksız ve çevre dostu olmayan malzemeler yerine doğal ahşap, hasır gibi natürel malzemeler mobilya ve aksesuarlarda yer alacak. Özellikle evlerde ve kafelerde sıcak ve doğal bir ortam yarattığı için ahşap ve mermer uyumu yılın dekorasyon trendi olacak diyebiliriz. Ahşabın sağladığı sıcaklık, eskinin cazibesi ve modernle lüksün karışımıyla ortaya çıkan mobilyalar evlerde boy gösteriyor olacak. Sehpalar, ahşap detaylı koltuklar ve yemek masalarında ahşap kullanarak oturma ve yemek odalarına, dolaplarınızı ahşap seçerek mutfağınıza zengin bir görünüm verebilirsiniz." şeklinde açıkladı.
2019'un trend rengi adaçayı yeşili ve gri olacak
2019 dekorasyon trendlerinde yılın rengi Adaçayı Yeşili ve gri. Doğaya özlemin gittikçe arttığı günümüzde mekanlara yeşilin daha da fazla hakim olacağını söyleyen Yıldız, "Yeşili evlere taşıyan dekor fikirleri gün geçtikçe artıyor! Farklı stil ve tarzları bir araya getirebilir, taptaze çiçekler ve dekoratif bitkilerle ferah bir karşılama atmosferi dizayn edebilirsiniz. Yeşil ile tartışmasız uyumu ahşap aksesuarlar sağlar iken bu yıl cam-ahşap-metalin bir arada kullanıldığı tasarımlar da ön plana çıkacak. Özellikle ahşap ile birlikte kullanılan yeşil iyi hissettirmenin yanında, mekana sıcaklık katarak orada daha fazla zaman geçirmemizi de sağlıyor."dedi.
2019'un olmazsa olmazı etnik desenler
2019'un etnik desenlerin yılı olacağını söyleyen Tasarımcı ve İç Mimar Nihat Yıldız, yılın olmazsa olmaz dekorasyon trendi etnik deseni duvar kağıtlarından kırlentlere, pasta tabaklarından tablolara kadar her yerde karşımıza çıkacağını belirtiyor. Evlerinde, kafelerinde veya ofislerinde değişiklik yapmayı planlayan kişiler etnik desenli aksesuarlardan faydalanabilir.