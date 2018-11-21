Yeni Yılda Erkekler Kaşlarıyla Farklı Başlangıç Yapmak İstiyor

Geçen yıllara inat güzelliğini korumak isteyen kadınlar, kırışıklıklardan arındırılmış bir ten ve gençleştirilmiş dudakları ön plana çıkaran uygulamaları tercih ederken erkekler daha çok 4 boyutlu yeni kaş tasarımıyla yeni yılda ön planda olmak istiyor

Heyecanla beklenen yepyeni bir yıl için daha hazırlıklara başlandı. Gidilecek tatiller, giyilecek kıyafetler, hediyeler ve diğer hazırlıklara devam edilirken 2018'in son haftaları daha bakımlı ve genç bir görüntüyle yeni yılı karşılamak için güzellik uygulamalarına ayrıldı. Geçen yıldan kalan yüzlerdeki izleri ve kırışıklıkları silmek, düşen kaşları kaldırmak ve seyrekleşen saçları saç detoksu ile yoğunlaştırmak yeni yıl için güzellik uğruna yapılan hazırlıklardan bazıları. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda tercih edilen uygulamalar farklık gösteriyor. Güzelliğini yeni yıla taşımak isteyenlerin kalıcı güzellik uygulamalarını daha çok tercih ettiğini belirten Estetik Koçu ve Medikal Pigmentasyon Uzmanı Didem Özkan, yeni yıl için kadınların güzelliğini bakımlı bir tenin yanı sıra dudaklarıyla ortaya çıkarmak istediklerini erkeklerinse daha çok 4 boyutlu yeni kaş tasarımıyla yeni yılda ön planda olmak istediğini söyledi.

KADINLAR YENİ YILA DUDAK FARKIYLA GİRMEK İSTİYOR

Yeni yıl için kadınların güzellik uygulamalarını daha çok dudaktan yana kullanmak istediklerini belirten Didem Özkan, dudak gençleştirme ve kalıcı renklendirme uygulamalarının yeni yıl öncesi en çok tercih edilen estetik yöntemler arasında olduğunu söyledi. Didem Özkan "Kadınlar için dudaklar yeni medikal uygulamalar sayesinde son dönemlerde daha fazla öne çıkmaya başladı. Özellikle kişilerin tenlerine uyumlu olarak yapılan dudak renklendirme yöntemleri kadınlar arasında oldukça popüler uygulamalardan biri haline geldi. Yapılan uygulama ile kalıcı makyaj teknikleri sayesinde renklendirilen dudaklar daha genç, bakımlı ve daha dolgun bir görüntü oluşturuyor. Kadınlar da yeni yılda bu durumu bir fırsata çevirmek ve yeni yılda dudaklarında yaratmak istedikleri farkı yansıtmak istiyorlar."dedi. Yeni yıl öncesi kadınların leke ve kırışıklıkları temizleyen uygulamaları da çokça tercih ettiğine değinen Didem Özkan "Leke ve kırışıklıklar ilerleyen yaşlardan her kadının sorunlarından bir tanesi haline gelebiliyor. Özellikle yüz, boyun, dekolte bölgelerinde oluşan lekelere karşı uygulanan temizleme, yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı HydraFacial gibi medikal bakım işlemler kadınları yeni yıl öncesi kırışıklık ve sarkmalardan kurtarıyor. Bunun yanında Fraksiyonel Lazer, Karbon Peeling, Dermapen uygulamaları tercih ediliyor. Saç yoğunluğunu artırmak isteyen kadınlar ise özel uygulamalarımızdan biri olan saç detoksu ile istenilen yoğunluğa kavuşabiliyor." açıklamasını yaptı.

ERKEKLER KAŞLARIYLA BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYOR

Yeni yıla kadınlar kadar erkeklerin de bakım ve güzellik konusunda hazırlıklarını yaptığını belirten Didem Özkan, şöyle konuştu: "Saç, sakal ve cilt bakımı özel günler ve zamanlarda erkekler için bir klişeydi. Ancak yeni yılda erkekler kaş tasarımlarıyla daha fazla ön plana çıkmak istiyor. Çünkü kaşlar, güzel bir yüzün en temel unsurlarından biri. Ayrıca gözlerin daha belirgin şekilde otaya çıkmasını ve bakışların daha etkili olmasını sağlıyor. Erkekler bu nedenle yeni bir yıla kaşlarıyla başlangıç yapmak istiyorlar. Kalıcılık sağlayan ve kendi anatomilerine uygun seçilen 4D anatomik kaş tasarımıyla bakışlarını yeniden şekillendiriyor."