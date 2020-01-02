Yeni yılda gülüşünüzü 5 adımda yenileyin…

Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın bir parçasıdır. Ağız sağlığının bozulması sindirim sisteminde, kalp, beyin, böbrekler ve eklemlerde ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

İşte detaylar…

1-Diş tedavilerinizi ertelemeyin.

6 ayda bir Diş hekimi muayenenizi gerçekleştirmeyi alışkanlık haline getirin.

2-Eksik dişleriniz var ise, en kısa zamanda implant tedavisine başlayın.

Zamanla komşu dişler yer değiştirmeye, boşluğa doğru devrilmeye ve uzamaya başlar. Bir süre sonra o bölgede kemik erimeye ve diş eti sorunları oluşur. Bu noktadan sonra implant yaptırmak da normalden daha maliyetli olabilir.

3- 2020 yılında eski protezlerinizi yeniletin.

Protezlerin belli bir ömrü vardır. 5-10 yıl aralığında kullanılabilir. Protezler diş eti çekilmesi, kemik erimesi gibi sistemik rahatsızlıklar ya da ağız hijyeninin yeterli olmaması halinde çok daha kısa sürede sorunlu hale gelir.

4-Diş gıcırdatmanız varsa, gece plağı tedavisine başlayın.

Yıllar içinde yüzdeki sert ve yumuşak dokular eski yoğunluğunu kaybederken diş sıkma alışkanlığı bu süreci hızlandırır ve yüzdeki çökme daha belirgin hale gelir. Diş sıkma aynı zamanda, yüz kaslarında ağrı ve çene eklemi hastalıklarına da sebep olur. Gece plağı ile dişlerdeki aşınmaları engelleyin.

5-Star gülüşüne sahip olun.

Gülüşünüzden memnun değilseniz, sizi olduğunuzdan daha genç ve çekici gösterecek Hollywood Gülüşü uygulamasının size uygun olup olmadığını keşfedin.