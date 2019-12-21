Haberler » Yaşam » 'Yeni yılda hızlı bir dönüşüme şahit olacağız' - Haberler

"Yeni yılda hızlı bir dönüşüme şahit olacağız"

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin içme suyu ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

21.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:02
'nın Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin içme suyu ve alt yapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Proje Koordinatörü Umut Işık, Su Yönetim İşleri Genel Müdürü Bilal Dikmen ve Genel Müdür yardımcısı Yakup Karaaslan'la Ankara'da bir araya geldi.

Ziyaretin gündeminin Emet göleti arıtma tesis ve isale hattı projelerinin hızlandırılması olduğu bildirildi.

Ziyaretin oldukça olumlu geçtiğini belirten Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Emet ilçesinde sağlıklı içme suyu ve modern alt yapı çalışmalarını en kısa sürede tamamlamaya kararlıyız. 2020 yılına girerken, 2023 vizyonu çerçevesinde ilçemizin Emet göletinden sağlıklı içme suyu, şehir su hatları, yağmur kanalları modern kanalizasyon çalışmalarını tamamlamaya kararlıyız. Halen su tutma aşamasında olan Emet göletimiz için yapılacak arıtma tesisi ve ilçemize nakli aşamasında ÇED raporları da tamamlanan projede test süreçlerinin hızlandırılması, yönetim koordinasyonunun artırılması gibi teknik konularda sayın genel müdürümüzle bir araya geldik. Konunun ilçemiz adına hassasiyet ve aciliyeti aktarılarak, destek sözü aldık. İlgi ve alakaları için genel müdürümüz ve müdür yardımcımıza teşekkür ediyoruz. 72 milyona mal olacak ve yarısı hibe olacak çalışmalar için diğer yandan mali kaynak çalışmalarımızda da olumlu bir şekilde ilerliyoruz. 2020 yılı itibarı ile Emet'te içme suyu ve modern alt yapıda inşallah hep birlikte hızlı bir dönüşüme şahit olacağız" dedi. - KÜTAHYA

Hüseyin Doğan, Kütahya, Emet, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:28   AK Parti'li Yazıcı'dan ABD Senatosu'nun Ermeni tasarısı kararına tepki - Haberler
13:18   Twitter ve Facebook propaganda yapan 100 bine yakın sahte hesabı kapattı - Haberler
13:16   Liseli genç, ders çalışmak için gittiği evde kaza kurşunuyla öldü - Haberler
13:14   CHP'li Özel'den maden işçilerinin tazminatları için teklif - Haberler
13:14   Özür beklerken kaçan sürücüye kızıp polise şikayetçi oldu - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
11:08   Doktor kızını 20 kurşunla öldüren babaya, indirimsiz müebbet istemi - Haberler
10:58   Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu - Haberler
10:26   Türkiye'nin en hızlı akan nehriydi şimdi ise göle döndü - Haberler
21.12.2019 13:30:59