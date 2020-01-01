Haberler » Güncel » Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi - Haber

Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi

Kastamonu'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

01.01.2020 09:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 09:21
'da yeni yılın ilk saatlerinde 4 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Vali ile belediye başkanının Müdürlüğüne yaptığı ziyarette programı yarıda bırakan itfaiye erleri, 2020 yılına görevleri başında girdi.
Yangın, Cebrail Mahallesi Saray Camii Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobayı yanar halde bırakıp yılbaşı için alışverişe çıkan 4 kişilik ailenin yaşadığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Askeri gazinoda nöbet tutan askerler, evden dumanlar çıktığını görünce durumu itfaiyeye verdi. gecesi kendilerini ziyaret eden Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nu bekleyen itfaiye ekipleri, programı yarıda bırakarak kısa sürede olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye memuru Rıdvan Uçar, 2019 yılının son saatlerini yaşadıkları anda yangın ihbarı ile olay yerine geldiklerini söyledi. Görevlerinin başında olduklarını kaydeden Uçar, "Allah kazadan beladan korusun. 2020 yılının da kazasız belasız geçmesini diliyoruz. Bu tür olaylarda mesai mefhumu gözetmeksizin Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak görevimizin başındayız. Yeni yılda herkese sağlık ve mutluluklar diliyoruz" dedi.
(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)
Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi

Kastamonu, Yılbaşı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:42   MEB öğrenci ve veliler için "Eğitim Takvimi" hazırladı - Haber
10:41   Genç 'robot takımı' çocuklarla buluştu - Haber
10:39   İnönü Üniversitesinde elektrikli araçlar alanında teknik eğitim çalışmaları - Haber
10:39   Bakıcının köpeklere zulmü görüntülendi - Haber
10:36   İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
1.01.2020 10:46:09