Haberler » Ekonomi » Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti - Ekonomi

Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti

Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında, resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 17 lira olarak belirlendi.

02.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:38 Yeni yılda resmi ilanların fiyat tarifesi değişti

Resmi ilanların bir santimetrekaresinin tek sütundaki yayım ücreti KDV hariç 17 lira olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 binden az olmayan gazeteler için KDV hariç 47 liradan hesaplanacak.

ÜCRETLER DEĞİŞTİ

Resmi ilan fiyat tarifesine ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, resmi ilanların yayım ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçümle elde edilen sütun-santim birimi esas alınarak hesaplanacak.

İlan metinlerinin dizgisinde "arial" yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 binden az olmayan gazetelerde yayımlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 9 punto olması gerekecek. İlan metninin, 5 santimetrelik kısmında en az 14 satır yazı bulunacak ve tek sütun genişliği 32 milimetre olacak.

RESMİ İLANLARIN BAŞLIKLARI

Günlük fiili satış ortalaması 50 binden az gazetelerde yayımlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterleri ise 10 punto olacak. İlan metninin 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunacak, tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması gerekecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek.

Resmi ilanların başlıkları ilan metinleriyle orantılı olacak ancak ilan metni, başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakiler ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Anılan remi ilanların yayım öncesindeki dizgi tertip işlemleri, ilan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlarda, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama yapılacak.


Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:34   Bakan Albayrak: Mobilyada KDV yüzde 8'e düşürüldü - Ekonomi
11:30   Beklenen hamsi Gürcistan'dan geldi - Ekonomi
11:28   Son Dakika: Bakan Albayrak, mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı - Ekonomi
11:24   Dicle Elektrik, sınırdaki askerleri enerjisiz bırakmadı - Ekonomi
11:21   MAGİAD'tan yerli otomobile tam destek - Ekonomi
10:35   Son dakika: Poşetler yeni yılda da 25 kuruşa satılacak - Ekonomi
10:22   Türkiye'nin yerli otomobili Almanları korkuttu! Şirketlere baskı yapmaya başladılar - Ekonomi
10:09   Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti - Ekonomi
09:54   Asgari ücrete yapılan zam sonrası kıdem tazminatına da yüzde 15 zam yapıldı - Ekonomi
2.01.2020 11:39:06