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Yeni yılda Sandıklı'da Nadide Sultan sahne aldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcalarında yeni yıl akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan sevenleri ile buluştu.

01.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:16 Yeni yılda Sandıklı'da Nadide Sultan sahne aldı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde Hüdai Kaplıcalarında yeni yıl akşamı ünlü sanatçı Nadide Sultan sevenleri ile buluştu.

Termal bir otelde yılbaşı akşamı sahneye çıkan ünlü sanatçı geceye katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti verdi.

Yaklaşık 800 davetlinin katıldığı gece sonunda herkesin yeni yılını kutlayan Nadide Sultan yeni yıl mesajında, "Tüm dünyaya da herkese Allah kalbindeki güzel günleri versin, geçen seneden çok daha güzel bir yıl olsun, evlat isteyenlere evlat sağlık isteyenlere sağlık, para isteyenlere para harika bir harika bir Türkiye olsun bol bereketi bir yıl olsun birbirimizi çok sevelim, barış içerisinde yaşayalım inşallah." dedi.

Nadide Sultan, Sandıklı, Güncel

Kaynak: AA

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