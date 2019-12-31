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Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar

Yeni yıla saatler kala soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi oltasını alıp Galata Köprüsü'ne geldi.

31.12.2019 20:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:17 Yeni yılı balık tutarak karşılayacaklar

Yeni yıla saatler kala soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi oltasını alıp Köprüsü'ne geldi. Onlar 2020 yılına balık tutarak girecek.   

Yeni yıla saatler kala caddeler ve sokaklarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Yeni yılı Galata Köprüsü'nde balık tutarak karşılamak isteyenler ise oltalarını alıp akşam saatlerinde köprüye geldi. Soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi oltalarını denize atarak balık tutabilmek için beklemeye başladı.

 

"YENİ YILDA BALIKSIZ OLUR MU"

Balık tutmak için Galata Köprüsü'ne gelen Olcay Boğaç, " 'da tek stres atabileceğiniz yer burası. Başka bir yer yok. Ben İstanbul'un bütün stresini burada oltamın başında atıyorum. Denizde balık yok. Yeni yıldan fazla bir beklentim yok. Hayatın şartlarına ayak uydurmak. Saat 12'de de buradayım sonra da devam edeceğim. Yeni yılda balıksız olur mu" diye konuştu. 

"2020'Yİ BURADA KARŞILIYORUZ"

Balık tutan Fikret Değer, "Balığa geldik, balık tutuyoruz. Nasip olursa sabaha kadar devam edeceğiz. 2020'yi burada karşılıyoruz. Ben yalnız geldim. Balık tutan çok kişi var ama balık yok. Nedense yılbaşı akşamında balık olmadı. Oltayı aldım, giyindim geldim" şeklinde konuştu.

 

"2019'UN SON BALIĞINI TUTUP, SEZONU KAPATALIM"

Tuttuğu balıkları yeni yıl öncesi evlerine götürmeyi planlayanlar da var. Onlardan biri Osman Öncel. Evde ailesinin kendisini beklediğini ifade eden Öncel, "2019'un son balığını tutup, sezonu kapatalım, 2020'ye vurmadan geri dönelim dedim. Ben saat 12'yi beklemeyeceğim. Evde bekleyenler, tuttuğum balıkları götüreceğim. Yeni yıldan beklentim sağlık, sıhhat, mutluluk" ifadelerini kullandı. 

"BALIK TUTMAK GERÇEKTEN BİR TUTKUDUR"

Mehmet Köse, "Vaktim olduğu için geldim, sanırım arkadaşların da vakti var. İnsanlar evde oturmaktan sıkıldığı için geliyordur. Oltacılar için balık sezonu bitmez. İnsanlar buraya gelerek stres atıyorlar. Sohbet için geliyorlar. Balık tutmak gerçekten bir tutkudur. Bütün gençlere sesleniyorum. Öğrensinler, gelsinler bilmiyorlarsa yardımcı olalım. Türkiye'deki, yabancı ülkelerdeki, bütün dostlarımızın, arkadaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. 


- İstanbul

İstanbul, Galata, Güncel

Kaynak: DHA

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