Haberler » Güncel » Yeni yılı Sarayburnu'nda buz gibi havada denize girerek kutladılar - Haber

Yeni yılı Sarayburnu'nda buz gibi havada denize girerek kutladılar

Fatih Saraybunu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yıla buz gibi havada denize girerek 'merhaba' dedi.

01.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:12 Yeni yılı Sarayburnu'nda buz gibi havada denize girerek kutladılar
Fatih Saraybunu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yıla buz gibi havada denize girerek 'merhaba' dedi.

Sarayburnu'nda yaz kış demeden yüzen 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen ve yaşları 40 ile 56 arasında değişen bir grup 2020 yılına denizde 'merhaba' dedi. Buz gibi havada 10 derecenin altında su sıcaklığı bulunan Denizine giren Yüksel Sönmez (56), Ramazan Değer(54), Vedat Tör(41) ve Zihni Ademoğlu(55) suyun tadını çıkardı. Üşümediklerini söyleyen 'Sarayburnu Fatihleri' yeni yılda mutluluk, barış ve sağlık dolu bir yıl dileğinde bulundular. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:08   Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yüzlerce kişi kar üstünde yeni yılı karşıladı - Haber
02:08   Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti - Haber
02:08   15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla böyle girdiler - Haber
02:07   Ülke genelinde yılbaşı tedbirleri canlı bağlantılarla denetlendi - Haber
02:03   Ankara Valisi Şahin'den yılbaşı ziyareti - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 02:12:21