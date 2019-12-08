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"Yeni yılın bütçesi yaptırımlarla mücadeleyi esas alacak"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 37 milyar dolarlık yeni bütçe taslağını meclise sundu ve 2020 yılı bütçesinin yaptırımlara karşı direniş ve mücadele bütçesi olacağını söyledi.

08.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:10
Hasan Ruhani, 37 milyar dolarlık yeni bütçe taslağını meclise sundu ve 2020 yılı bütçesinin yaptırımlara karşı direniş ve mücadele bütçesi olacağını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 37 milyar dolarlık 2020 yılı bütçe taslağını meclise sundu. İran'da petrole bağımlılığın önceki yıllara göre azaldığını belirten Ruhani, 2020 yılı için belirlenen yeni bütçe taslağında petrole bağımlılığı sınırlandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Yeni bütçe planımız mevcut şartlar altında petrole bağlı değil. Onun yerine inşaat sektörüne ağırlık vereceğiz. Eğer inşaat sektöründeki öngörülerimiz gerçekleşir ise petrol geliri ile aynı oranda bir gelir elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ruhani, İran ekonomisini çökertme konusunda ABD'nin başarısız olduğunu ancak yaptırımların halkın alım gücünü azalttığına işaret ederek, "Halkın alım gücü azaldı. Petrol satışı konusunda sorunlarla karşı karşıyayız ancak zorlukları azaltmak için çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
ABD yaptırımları ve tehditler karşısında ülkeyi savunmaya devam edeceklerini söyleyen Ruhani, yeni yıl için belirlenen bütçe taslağının yaptırımlarla mücadeleyi esas aldığını vurguladı.
Yakın komşu ülkeler ile iyi ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Ruhani, Rusya'nın İran'a 5 milyar dolar yatırım yapacağını söyleyerek, "Bu rakamın 2 milyar doları daha önceden kesinleşmişti. Bu önümüzdeki yılda ise geri kalan kısmı yeni yatırımlarla birlikte uygulamaya girecek" dedi.
(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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